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22.01.2021 - 11:44 | | İHA

6 kurşunla babaannesini öldürdü! Katil torun tutuklandı

Denizli’de babaannesini 6 kurşunla öldüren katil torun, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

6 kurşunla babaannesini öldürdü! Katil torun tutuklandı

Denizli’de oğlunun yanına ziyarete gelen Hatice Bodur, yaklaşık 4 aydır babasıyla birlikte yaşamaya başlayan torunu Mahmut Bodur ile iddialara göre, anne ve babasını ayırdığı gerekçesi ile tartışmaya başladı. Yanında bulunan silah ile babaannesini 6 kurşun ile öldüren Mahmut Bodur, ardından Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek cinayette kullanılan silah ile birlikte teslim oldu.

Torunun ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri balkon camını kırarak içeri girdiğinde yaşlı kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Suç aletiyle birlikte gittiği İlçe Emniyet Müdürlüğünde, Cinayet Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Mahmut Bodur, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının ‘Neden cinayeti işledin?’ sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Katil torun çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

 

 

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