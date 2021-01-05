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05.01.2021 - 07:00 | | HABER MERKEZİ

6 sağlık çalışanı daha virüs kurbanı

Kovid-19’a karşı ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarından acı haberler gelmeye devam ediyor.

6 sağlık çalışanı daha virüs kurbanı

Dün 6 sağlık çalışanının daha hayatını kaybettiği açıklandı. Yaşamını yitirenlerden 5’inin koronavirüs nedeniyle, 1’inin bir süre önce virüsü yendiği ancak organ yetmezliğinden hayatını kaybettiği belirtildi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) sosyal medya hesabından “Öfkeliyiz, çünkü ölüyoruz” diyerek yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının isimlerini şöyle açıkladı: 

“Tekirdağ Çorlu’da 40 yıldır eczacılık yapan evli ve 2 çocuk babası Halit Usluer, Gaziantep’te eczacı 4 çocuk babası Mehmet Çinpolat (63), Kayseri’de sağlık memuru Oğuzhan Özkan (44), Mersin’de genel cerrah Doğan Yıldırım (75), İzmir’de tıbbi onkoloji uzmanı Prof. Dr. Ahmet Uğur Yılmaz.” Akşam saatlerinde Mersin’den bir acı haber daha geldi. Anestezi uzmanı Kemal Aslan (52) 20 gün önce koronavirüs teşhisiyle tedaviye alındığı hastanede yaşama veda etti.

 

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