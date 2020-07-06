6 Temmuz On Numara çekilişi ne zaman saat kaçta? - 935. hafta canlı On Numara sonuçları açıklanıyor

6 Temmuz 2020 On Numara sonuçları bu akşam belli oluyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her Pazartesi günü çekilen On Numara'nın geçtiğimiz haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 7, 10, 19, 21, 28, 29, 33, 37, 39, 45, 46, 48, 52, 58, 62, 66, 70, 71, 72, 75, 79 olmuştu...



29 HAZİRAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (GEÇTİĞİMİZ HAFTA)



2, 7, 10, 19, 21, 28, 29, 33, 37, 39, 45, 46, 48, 52, 58, 62, 66, 70, 71, 72, 75, 79









ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA SİSTEMİ NASIL?



On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.