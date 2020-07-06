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06.07.2020 - 18:25 |

6 Temmuz On Numara çekilişi ne zaman saat kaçta? - 935. hafta canlı On Numara sonuçları açıklanıyor

Milli Piyango İdaresi tarafından her Pazartesi günü gerçekleştirilen şans oyunu On Numara'da haftanın sonuçları açıklanıyor. MPİ tarafından 21:15'de canlı yayında gerçekleştirilecek 935. On Numara çekilişinde kazandıran şanslı numaraları bir araya getireceğiz. İşte bu akşamki çekiliş öncesi geçtiğimiz haftanın kazandıran numaraları...

6 Temmuz On Numara çekilişi ne zaman saat kaçta? - 935. hafta canlı On Numara sonuçları açıklanıyor

6 Temmuz 2020 On Numara sonuçları bu akşam belli oluyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her Pazartesi günü çekilen On Numara'nın geçtiğimiz haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 7, 10, 19, 21, 28, 29, 33, 37, 39, 45, 46, 48, 52, 58, 62, 66, 70, 71, 72, 75, 79 olmuştu...

29 HAZİRAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (GEÇTİĞİMİZ HAFTA)

2, 7, 10, 19, 21, 28, 29, 33, 37, 39, 45, 46, 48, 52, 58, 62, 66, 70, 71, 72, 75, 79

6 Temmuz On Numara çekilişi ne zaman saat kaçta - 935. hafta canlı On Numara sonuçları açıklanıyor



ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA SİSTEMİ NASIL?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

 

Bakan Çavuşoğlu'nda önemli açıklamalarDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrel ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, 'Aldığı kararları da tersine çevirmesi lazım AB'nin. Önümüzdeki günlerde komisyon toplantısında, Türkiye'nin yine malum ülkeler yüzünden Fransa dahil, yine gündemde olacağını görüyoruz. Biz gereken iyi niyeti gösteriyoruz. Ama AB Türkiye'ye yönelik kararlar alırsa, bunun karşılığını vermek zorunda kalacağız' dedi.
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