60 gündür Suudi Arabistan'da mahsur olan 64 Türk TIR şoförü, yurda dönüyor

Türk TIR şoförleri, Türkiyeden aldıkları çeşitli yükleri Suudi Arabistana götürerek Duba Limanı'na boşalttı. İşleri biten şoförler geri dönüş için gemi bulamayınca Türkiyeye dönemedi ve 60 günden bu yana Suudi Arabistanın Duba Limanı'nda dönüş için bekledi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, yeni seferler düzenlemeyen ro-ro gemilerinin ülkeye gitmemesi sonucu 60 günden bu yana limanda mahsur kalan Türk şoförler için Hatay AK Parti Milletvekili Hüseyin Şanverdi devreye girdi ve Lübnan asıllı ro-ro gemi firmaları ile görüşerek şoförlerin Türkiyeye getirilmeleri sağlandı.

PAZARTESİ GÜNÜ İSKENDERUNDA OLACAKLAR

Hatay AK Parti Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Lübnan asıllı ro-ro gemi firması yetkilileri ile yaptığı bir dizi görüşmelerin olumlu yönde sonuçlandığını ve 60 gündür Duba limanında mahsur kalan şoförlerin araçları ile gemiye binerek yola çıktıklarını söyledi. Şanverdi, yazılı açıklamasında, "Lübnan asıllı ro-ro gemi firması yetkilileri ile görüşme yaptık. Yetkililer, koranavirüs salgını nedeniyle yeni yük bulamadıkları için Suudi Arabistana gitmediklerini söylediler. Ancak şoförlerimizin Türkiyeye getirilmesini talep ettik ve isteğimizi yerine getirdiler. Hataylı 64 TIR şoförümüz 60 günden bu yana mahsur kaldığı Duba limanından bindikleri ro-ro gemisi ile Türkiyeye doğru yola çıktı. Seyir halinde olan gemi Pazartesi öğleden sonra İskenderun Limanı'na ulaşacak ve şoförlerimiz ailelerine kavuşacaklardır" dedi.