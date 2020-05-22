22.05.2020 - 15:00 | | DHA
60 yaşındaki doktor corona virüsten öldü!
İstanbul Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde 10 yılı aşkın süreden bu yana görev yapan genel Dr. Uğur Ertuğrul, corono virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Avcılar'daki hastanede uzun süreden bu yana görev yapan ve çok sayıda başarılı cerrahi müdahaleye imza atan Dr. Uğur Ertuğrul'a, 13 Nisan'da yapılan corona virüs testi pozitif çıktı.
Tanı konulmasının 1 hafta sonra durumu kötüleşince Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ertuğrul bu sabah hayatını kaybetti. 2 çocuk babası 60 yaşındaki Dr. Uğur Ertuğrul'un cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.