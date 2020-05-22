MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 60 yaşındaki doktor corona virüsten öldü!
ABONE OL
22.05.2020 - 15:00 | | DHA

60 yaşındaki doktor corona virüsten öldü!

İstanbul Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde 10 yılı aşkın süreden bu yana görev yapan genel Dr. Uğur Ertuğrul, corono virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

60 yaşındaki doktor corona virüsten öldü!

Avcılar'daki hastanede uzun süreden bu yana görev yapan ve çok sayıda başarılı cerrahi müdahaleye imza atan Dr. Uğur Ertuğrul'a, 13 Nisan'da yapılan corona virüs testi pozitif çıktı.

Tanı konulmasının 1 hafta sonra durumu kötüleşince Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ertuğrul bu sabah hayatını kaybetti. 2 çocuk babası 60 yaşındaki Dr. Uğur Ertuğrul'un cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

 

 

Pakistan'da düşen yolcu uçağı evlerin üzerine çakıldı!Karaçi kentindeki havalimanı yakınlarındaki evlerin üstüne çakılan uçakta, 107 kişi bulunuyordu. İlk gelen görüntülerde, uçağın düştüğü noktadan büyük siyah dumanların yükseldiği görülüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

15-20 yaş arası gençlerin izinleri saat kaçta sona erecek? 20 yaş altı gençlerin izinleri kaçta bitecek?

15-20 yaş arası gençlerin izinleri saat kaçta sona erecek? 20 yaş altı gençlerin izinleri kaçta bitecek?

Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

Seyahat yasağı kalktı mı, hangi illerde yasak var? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek?

Seyahat yasağı kalktı mı, hangi illerde yasak var? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek?

Sıradaki Haber