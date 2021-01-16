600 binden fazla kişi aşılandı

Türkiye’de Kovid-19’a karşı toplu aşılama kampanyası ikinci gününde de devam etti. Türkiye’deki 1 milyon 100 bin sağlık personelinin 619 bin 740'ı Sinovac’ın Kovid-19’a karşı geliştirdiği CoronaVac aşısının ilk dozunu aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Aşılama programımızın 2. gününde şu ana kadar 500.000’den fazla sağlık çalışanımız aşı oldu. Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz. Alt yapımız bu programı kontrollü şekilde yürütmek için fazlasıyla yeterli. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız” dedi. Sağlık çalışanlarının ardından, öncelik sıralamasına göre diğer vatandaşların aşılanmasına başlanacak. Aşı yapılan her kişi, uygulama sonrasında aşıya ait detaylara cep telefonuna gönderilecek kısa mesajdan (SMS) ve e-Nabız hesabından erişebilecek. Aşının ikinci dozunun randevusu hekim tarafından verilip, SMS olarak cep telefonuna gönderilecek. MHRS ve e-Nabız hesabı üzerinden randevu kontrol edilebilecek veya değiştirilebilecek. Aşılama Stratejisi’ne göre, birinci aşamanın A grubundaki sağlık çalışanlarının ardından B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar ve C grubundaki 65 yaş ve üstü bireyler aşılanacak.

Yan etki olursa?

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ve Kovid-19 aşısı ile ilgili detayların yer aldığı “Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu” sayfasında ise aşılama sonrasında herhangi bir yan etki gözlemlenmesi haline nasıl bir yol izlenileceğini paylaştı. Aşı sonrasında karşılaşılabilecek durumlar ve bu durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlara ilişkin şunlar kaydedildi:

“Ağrı/şişlik/kızarıklık: Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.) Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

Yorgunluk: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

Hafif ateş, titreme, baş ağrısı: Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Kas/eklem ağrısı: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Kusma, ishal: Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.”

Diğer yandan bilgilendirme metninde, Kovid-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması tavsiye edildi.

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‘Semptomsuz geçirenler de aşılanacak’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Kovid-19 aşısı olanlar arasında bulunan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, aşının ardından kendisinde bir yan etki olmadığını belirterek, “Bir sıkıntının olduğunu zannetmiyorum. 48 saat içerisinde daha çok, yan etkileri ortaya çıkıyor. Bu saatten sonra çıkacağını pek düşünmüyorum. Ama bende olmaması diğer insanlarda olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama olsa bile aşı yapılan yerde ufak bir kızarık, ağrı, halsizlik, az bir kısım kişide baş dönmesi gibi durumlar karşımıza çıkabilir” dedi. İlhan, semptom göstermeden koronavirüs geçirilenlerin de aşılanacağını, bu kişilerin hastalanıp hastalanmadığını belirlemek için ise antikor taraması yapılmayacağını söyledi. Prof. Dr. İlhan, “Toplu aşılamalarda, pandemi döneminde kişilere antikor ya da PCR taraması yapılmaz. Uygun olan kişilerden sırası gelenler aşılarını olacaktır” dedi. l DHA

Prof. Dr. Taşova: Lokal belirtiler olabilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova aşı yapılan kişilerde kolda ağrı, sıcaklık, şişlik, baş ağrısı, metalik tat, ağız kuruluğu gibi lokal belirtilerin yaşanabileceğini söyledi. Taşova, “Kendilerinde çok farklı bir şey hissediyorlarsa sağlık kuruluşuna başvurmaları uygun olur” dedi.

‘7-8 ayda bir tekrarlanabilir’

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, bazı hastalıklarda bağışıklık sistemindeki hafıza hücresi ya da hücresel cevabın istenilen düzeyde olmadığını belirterek, Kovid-19 aşılamasına ilişkin şunları dedi: “Böyle durumlarda aralıklı olarak o aşıyı bizim tekrar olmamız gerekiyor. Bugünkü bilgi ile baktığımızda şunu görüyoruz; bizim hemen hemen 7 ila 8 ayda bir ya da yılda bir defa aşılanmamız gerekebilir.”