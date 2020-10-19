65 ilaç daha geri ödeme listesinde

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) gelir ödeme listesine yeni ilaçlar aldığını belirterek, şunları kaydetti: “1’i kanser, 8’i solunum hastalıkları ve 5’i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Bu ilaçlardan 63’ü yerli üretim niteliğine sahip. Son alınan ilaçlarla birlikte SGK tarafından bedeli ödenen ilaç sayısı toplam 8 bin 862’ye ulaştı.” Bakan Selçuk, vatandaşların ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceğini belirtti.

Hangileri var?

Yeni kararla geri ödeme listesine alınan ilaç türleri şöyle: “1 adet kanser tedavisinde kullanılan ilaç, 4 adet antihipertansif, 2 adet analjezik ve antipiretik, 1 adet anksiyolitik, 1 adet antiallerjik, 1 adet antibakteriyel, 5 adet antibiyotik, 1 adet antiemetik, 2 adet antiinflamatuvar ve antiromatizmal, 3 adet antiparatiroid, 1 adet antiviral, 1 adet diüretik, 5 adet antidiyabetik, 2 adet gastrointestinal hastalıklarda kullanılan ilaç, 2 adet jinekolojik antiinfektif/antiseptik, 2 adet kan yerine kullanılan çözelti, 2 adet konstipasyonda kullanılan ilaç, 2 adet antifungal ilaç, 3 adet topikal antifungal, 8 adet solunum sistemi ilacı, 1 adet öksürük ve soğuk algınlığı ilacı, 3 adet peptik ülser ve gastritte kullanılan ilaç, 1 adet genital sistem düzenleyici ilaç, 1 adet selim prostat hipertrofisinde kullanılan ilaç, 1 adet topikal akne ilacı, 2 adet topikal antiinflamatuvar, 1 adet topikal antiseptik, 2 adet topikal oftalmik ilaç, 4 adet vitamin ve mineral desteği.”