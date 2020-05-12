65 yaş üstü bu hafta sonu ne zaman sokağa çıkacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?

Corona virüs tebirleri kapsamında 50 gündür evde olan 65 yaş üstü vatandaşlar ilk olarak alınan izinle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde 4 saat süre ile sokağa çıkabildiler. 10 Mayıs tarihinde 11:00-15:00 saatleri arasında ilk kez uygulanan 65 yaş üstü sokağa çıkma izninin ardından dün akşam gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından 65 yaş üstü için yeni sokağa çıkma izni tarihi de belli oldu. İşte sokağa çıkma izninin uygulanacağı yeni tarih ve saatler...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ BU HAFTA NE ZAMAN?

Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında ülke genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma imkanı verildiğini hatırlatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu vatandaşlarımızın haftalar sonra kurallara riayet ederek yürüyüş yaptıklarını, güneşlendiklerini, temiz hava aldıklarını görmekten memnuniyet duyduk. Çarşamba günü yine aynı saatler arasında 0-14 yaş grubu arası çocuklarımız için benzer bir kolaylığı devreye alıyoruz.

Cuma günü de 15-20 yaş grubu arası aynı imkandan faydalanacaktır. Herhangi bir olumsuzluk tespit etmediğimiz taktirde bu uygulamayı önümüzdeki haftalarda da sürdürmeyi planlıyoruz. 16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasının 18, 19 Mayıs günlerinde bakkal, market, manav, kasap, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin ve online platformların saat 10.00 ila 16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olabilmelerine imkan sağlıyoruz. Yaşlılarımız, 17 Mayıs pazar günü 11 ile 15 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir.

20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecektir."