65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek?

Ülkemizde ilk corona virüs vaka sayısının ortaya çıkmasının ardından birtakım önlemler alındı. Corona virüs konusunda risk teşkil eden gruplar arasında yer alan 65 yaş üstü ilk olarak sokağa çıkma yasağına tabi tutuldu. Sonraki aşamada 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı kısıtlaması getirildi. Getirilen yasakların ardından uzun bir süredir evde vakit geçiren 20 yaş altı ve 65 yaş üstü bireyler hakkında hafta başında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından birtakım kararlar alındı. Bu kararlar neticesinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için belirli saatler arasında sokağa çıkma izni verildi. Peki 65 yaş üstü saat kaçta sokağa çıkacak?

20 YAŞ ALTI BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKABİLECEK Mİ?

İlk olarak mayıs ayı normalleşme planını paylaşan Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Sağlık Bakanlığımız, ülkemizdeki tüm sektörlerde normalleşme sürecinde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin rehber dokümanlar hazırlayarak ilgili kurumlara göndermeye başladı. Tüm kurumlar ve işletmeler, faaliyetlerini bu rehber dokümanlardaki kurallara uygun şekilde yürütecek.

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

20 yaş altı için ise bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz."