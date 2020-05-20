Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 65 yaş üstü vatandaşlara müjde geldi. Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlara seyahat ile ilgili önemli bilgiler verdi ve seyahat edebileceklerini belirti. Bu sıcak gelişmenin hemen ardından 65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınacak? Kaymakamlıktan izin nasıl alınır? sorusu sorulmaya başlandı.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZNİ NASIL ALINACAK?

Bakan Koca yaptığı açıklamada "65 yaş üstü vatandaşlar eğer sabit bir yere gidecekse kaymakamlıktan 1 aylık izin alabilecek. Uygulama yarından itibaren başlarken seyahat tek yönlü olacak." dedi.

Aile hekimleri 65 yaş üstü vatandaşlara 'seyahat edebilir' ve 'herhangi bir rahatsızlığı yoktur' belgesi verecek.