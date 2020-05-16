65 Yaş üstü sokağa çıkma ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaç saat sürecek? 65 Yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri değişti! İşte nedeni...

Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı her hafta sonu uygulanmaya devam ediyor. Bu hafta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın salı gününe denk gelmesiyle ve resmi tatil sayılmasıyla birlikte sokğa çıkma yasağı uzadı. Toplam dört gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı dün gece 24:00 itibariyle başladı. 65 yaş üstü vatandaşlar için de sokağa çıkma izinleri belirlendi. Peki 65 Yaş üstü sokağa çıkma ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaç saat sürecek?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

17 Mayıs Pazar için 12.00-18.00 olarak belirlendi. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri neden değişti.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla pazar günü 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma saati 12.00-18.00 şeklinde değiştirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların, ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri ile 17 Mayıs Pazar 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağının duyurulduğu hatırlatıldı.

Meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarının pazar günü yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, bu kapsamdaki vatandaşların sokağa çıkma saatlerinin değiştirildiği bildirilen açıklamada, "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 12.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.