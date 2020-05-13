65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni ne zaman, hangi gün ve saatlerde? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşıların sokağa çıkma kıstılaması ile ilgili konuya da değindi. 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma izinlerinin hangi gün olduğunu araştırıyor.Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni ne zaman? Yaşlılar hangi gün ve saat aralığında sokağa çıkabilecek?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlaması izni ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yaşlılarımız, 17 Mayıs pazar günü 11 ile 15 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir."

BU HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan,sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili şu bilgileri açıkladı:

16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasının 18, 19 Mayıs günlerinde bakkal, market, manav, kasap, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin ve online platformların saat 10.00 ila 16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olabilmelerine imkan sağlıyoruz.