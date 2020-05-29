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29.05.2020 - 10:11 |

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma izinleri hangi gün?

çıkma yasağı getirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirdiği açıklamada 65 yaş üstü vatandaşları ilgilendiren detayları da paylaştı. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma izinleri hangi gün?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma izinleri hangi gün?

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar gündemde merak ediliyor. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,açıkladı. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma izinleri hangi gün? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamayı gerçekleştirdi:

"Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek."

65 YAŞ ÜSTÜ İŞ YERİ SAHİPLERİ NE YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve sanatkar olarak işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşların maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işlerinin başında olabileceklerini belirtti.

İzmir'de bıçaklı saldırıİzmir'in Bornova ilçesinde Volkan Kaplan (38), evine gelen H.O. ve S.G. ile görüşmek üzere kapının önüne çıktı. Kısa sürede taraflar arasında çıkan kavgada vücuduna aldığı 14 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler ise yakalandı.
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