65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

65 yaş üstü vatandaşlara belirli günlerde sokağa çıkma izni geçtiğimiz günlerde verilmişti. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağının tamamen ne zaman kalkacağı ise gündemde araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kabine Toplantısı gerçekleştirecek. Toplantıda 65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının görüşülmesi bekleniyor. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Kıvanç El'in haberine göre; Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni belki de son kez telekonferans yöntemi ile toplayacak. Toplantıda, Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sahaya yansımaları, normalleşme adımları değerlendirilecek. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sürdürülüp sürdürülmeyeceği, restoran-kafelerin açılış takvimi, seyahat yasaklarının değerlendirilmesi ve bazı illerde kaldırılması, 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşlara uygulanacak kısıtlamalar başta olmak üzere koronavirüs tedbirleri gözden geçirilecek.

Toplantı sonrası kararlar açıklandığı zaman detaylar haberde yer alacak.