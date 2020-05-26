65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? Gözler kabine toplantısına çevrildi

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yüksek risk grubu içerisinde yer alan 65 yaş üstü vatandaşlar ülkemizde corona virüs vaka sayısının ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma yasağına tabi tutuldu. Yasağın ardından geçen uzun süre zarfında yaşlılar için bir düzenlemeye gidildi. 4 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde gerçekleştirilen kabine toplantısında alınan karar ile 65 yaş üstü için belirli gün ve saatler içerisinde sokağa çıkma izni verileceği duyurulmuştu. 10 Mayıs'ta ilk kez uzun bir aradan sonra sokağa çıkan 65 yaş üstünün sevinçleri görülmeye değerdi. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kabine 28 Mayıs Perşembe günü bir araya gelecek. Kabine toplantısında birçok gündem maddesi olacak. Haziran ayı normalleşme planları ve takvimi toplantının ardından açıklanacak. 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağının ise market, pazar yerleri gibi toplumun kalabalık olduğu yerlere giriş çıkış yasağı ile sürdürülebileceği gelen duyumlar arasında.