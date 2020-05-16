65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişikliğe gidildi! 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman başlayacak?

65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında uzun bir süredir evde olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için 4 Mayıs'ta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından belirli süre ile sokağa çıkma izni verildi. İlk hafta tüm yaş grupları belirlenen süreler zarfında sokağa çıktı. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman saat kaçta başlayacak?

65 yaş ve üstü vatandaşların pazar günü sokağa çıkma saatleri değişti

Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma saati 17 Mayıs Pazar için 12.00-18.00 olarak belirlendi

Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla pazar günü 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma saati 12.00-18.00 şeklinde değiştirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların, ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri ile 17 Mayıs Pazar 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağının duyurulduğu hatırlatıldı.

Meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarının pazar günü yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, bu kapsamdaki vatandaşların sokağa çıkma saatlerinin değiştirildiği bildirilen açıklamada, "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 12.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.