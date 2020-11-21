65 yaş üstü vatandaşa cuma namazı serbestisi

Bakanlık, resmi internet sitesinde, tedbirlerin uygulanmasına ilişkin sık sorulan 24 soruyu ve bunların cevaplarını yayımladı. Buna göre;

65 yaş ve üzeri vatandaşlar ancak seyahat izin belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek. 20 yaş altı gençler ve çocuklar ise yanlarında veli/vasisi bulunması şartıyla herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerararası yolculuk yapabilecek.

Yüz yüze eğitim kararı alınan anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğrencileriyle, bu yönde karar alınması halinde kreşlerdeki çocuklar, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Belge şartı

Yüz yüze eğitim gören 20 yaş altı üniversite öğrencilerine, üniversite yönetimlerince ders programını gösterir şekilde özel belge verilecek. Bu belgeyi ibraz eden öğrenciler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Profesyonel veya milli sporcu olduğunu belgeleyen 20 yaş altı sporcular da sportif faaliyetleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

65 yaş ve üzerindeki çalışanlar, iş yerleriyle ilgili illiyetlerini gösteren belgeyi ibraz etmeleri halinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Cuma namazı kılmak isteyenler için İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma saati cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındakilerin sokağa çıkış saati ise cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecek.

Sınava giren muaf

“Hayvan Besleme Grubu Üyeleri” ile sokak hayvanlarını beslemek isteyen vatandaşlar hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

KPSS, Kariyer Mesleklerin Giriş Sınavları, TOEFL, IELTS gibi ülke genelinde düzenlenen sınavlara girecekler hangi yaş grubundan olursa olsun sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulmayacak.

İnşaat sektörü ve çalışanları genelge uyarınca istisna hükümleri kapsamında kaldığından, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Otel rezervasyonu bulunanlar, bunu belgelemek kaydıyla herhangi bir izin almaksızın özel aracıyla seyahat edebilecek.

Havaalanlarındaki yeme içme mekanları sadece yolculara ve ulaştırma sektöründe çalışanlara hizmet vermek koşuluyla kısıtlama kapsamında yer almayacak.

Hastanelerde bulunan yeme içme mekanları kısıtlamalara doğrudan tabi olmayacak.

Pastaneler ile simit, börek, poğaça gibi ürünleri üreten ve satan iş yerleri sadece bu ürünlerin satışını sabah 08.00-10.00 arasında “gel-al” şeklinde yapabilecek.

Pazarcı esnafı sebze-meyve gibi ürünlerin tedariki ve pazar yerine nakliyesi bağlamında çalışma saatleri sınırlamasına tabi olmayacak ancak pazar yerlerinde 10.00-20.00 saatleri arasında satış yapabilecek.