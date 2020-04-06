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06.04.2020 - 09:30 | | DHA

65 yaş üstü ve kimsesizlere ücretsiz ekmek veriliyor!

Şırnak’ın Silopi ilçesinde kadınların çalıştığı, tandır ekmeği üretilen fırında 65 yaş üstü kişiler ile kimsesizlere ücretsiz ekmek veriliyor.

65 yaş üstü ve kimsesizlere ücretsiz ekmek veriliyor!

 Ofis Mahallesi'ndeki 26'ncı Cadde üzerinde açılan, tandır ve saç ekmeği fırını, 4 kadın için geçim kaynağı oldu. Kendi ayakları üzerinde duran ve ailelerine katkı sunan kadınlar, ihtiyaç sahiplerine de destek oluyor. Kadınlar, corona virüs salgını nedeniyle çalışmayanlar ile 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kişilere ücretsiz ekmek dağıtıyor. Ekmekleri evlerinde ücretsiz teslim alanlar ise kadınlara teşekkür etti.

 

Fırında çalışanlardan Hayriye Toğurlu, "Burada tandır ve sac ekmeği yapıyoruz. Bu işe 4 kadın birlikte başladık. Evden çıkamayan yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek götürüyoruz. Bu şekilde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

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