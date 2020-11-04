65 Yaş üstü yasak var mı, geldi mi? 65 Yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri kaç, hangi illerde?

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak koronavirüs tablosu yayımlanmaya devam ediyor. Koronavirüs tablosunda yapılan test sayısı, iyileşen hasta sayısı, vaka sayısı ve ölen sayısı paylaşılıyor. Peki koronavirüs tablosunda son durum nedir? 3 Kasım Türkiye'nin koronavirüs tablosunu haberimizde paylaştık. Aynı zamanda 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen kısıtlamalardan da bahsettik. İşte son dakika haberleri...

KORONAVİRÜS SON DURUM

3 Kasım 2020 Salı gününe ait koronavirüs tablosunda yapılan test sayısı 146 bin 247. Hasta sayısı 2 bin 343. Vefat sayısı 79. İyileşen hasta sayısı ise bin 817...

65 YAŞ ÜSTÜ YASAK VAR MI, GELDİ Mİ?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının gündeminde İzmir depremi ve Koronavirüs salgını vardı. Erdoğan toplantı bitiminde yaptığı açıklamada Koronavirüs'e dair alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Erdoğan, koronavirüs salgınının dünyada her gün yeni zirveler yaparak yayılmaya devam ettiğini belirterek, salgında dünya çapında hasta sayısının 48 milyona, ölü sayısının 1 milyon 215 bine yaklaştığını aktardı.

Bazı Avrupa ülkelerinin yeniden kısıtlamalara başvurma yolunu seçtiğine değinen Erdoğan, hasta sayılarının çok yüksek olduğu kimi ülkelerde kontrolün adeta elden kaçmış durumda olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin de bazı şehirlerde zaman zaman endişe verici düzeylere ulaşan artışlara rağmen genel olarak kontrollü bir süreç yaşadığını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir."

"Pazar yeri ve market gibi yoğun insan hareketliliğinin olduğu yerlerdeki denetimler artırılacaktır."

"Paket servis hariç olmak üzere, lokanta, restoran, hastane ile berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna, internet cafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir."

"Vatandaşlarımızdan kalabalık ortamlardan kaçınmalarını, ev ziyaretlerini dahi mecbur olmadıkça yapmamalarını özellikle rica ediyorum."

Erdoğan, Hükümet olarak bir yandan salgınla en etkili şekilde mücadele ederken, diğer yandan da üretim, ticaret, istihdam, eğitim ve hayatın her alanındaki işleyişi sürdürme sorumluluğu ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

BURSA'DA 65 YAŞ ÜSTÜ KISITLAMASI

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği duyuruldu.

Kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları, 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranlarının düzenli takip edildiği bildirilen açıklamada, "İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, karantinada olan kişilerin takip süresi içinde ateş veya solunum belirtilerinin gelişmesi durumunda cerrahi maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek hastaneye gidiş ve ikametgahlarına dönüşte özel araçlarını kullanabilmelerine karar verildiği aktarıldı.

TOPLU AÇILIŞ TÖRENLERİ YASAKLANDI

Karabük Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Vali Fuat Gürel başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararla, yeni hizmete girecek iş yerleri için toplu açılış törenleri yapılmasının yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: İçinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önüne alınarak, ilimiz genelinde yeni hizmete girecek olan iş yerlerinde toplu açılış törenlerinin yapılmasının yasaklanmasına, iş yerlerinde kalabalık oluşturan etkinlikler yapmasının yasaklanmasına, alınan bu kararlara uymayanlara idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verildi.

Açıklamada ayrıca, 10 gün süreyle evde takip edilen vakaların test yapılmaksızın 10. günün sonunda, hastanede yatarak tedavi gören hastaların ise 14. günün sonunda test yapılmaksızın izolasyonlarının sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.