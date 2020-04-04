65 yaş üstüne kapıda hizmet

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan hastaların mağduriyetini önlemek amacıyla harekete geçti. 444 82 07 numaralı Çözüm Masası’na ulaşan talepler, Sosyal Yardım İşleri ve Zabıta Müdürlüğü’nde oluşturulan ekiplere ulaştırılıyor. Buradaki ekipler, vatandaşlarla bağlantı sağlayarak onların kapılarına kadar gidiyor. Önce vatandaşların taleplerini not eden ekipler ardından ise gıda ve ilaç alışverişini özenle yaparak tekrar vatandaşın kapısına bırakıyor. Koronavirüs tehdidi nedeniyle evlerinden çıkamadıkları süreçte kendilerine yapılan hizmetten memnun kalan vatandaşlar, bu duyarlılığı için Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekiplerine teşekkür etti.