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23.03.2020 - 07:00 | | Seyfettin Ersöz

65 yaş ve üstü için istisnalar belirlendi: Doktor, eczacı, kamu görevlisi sokağa çıkabilecek

İçişleri Bakanlığı 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma yasağı kapsamına giren kamu görevlileri, doktorlar ve eczacıların kısıtlamadan muaf tutulacağını duyurdu. Seyahat etmesi ya da evden çıkması zorunlu olanlar, 155, 156, 112 acil arama hatları üzerinden taleplerini iletecek. Kurulacak Vefa Koordinasyon Grubu, kimsesizlerin ihtiyacını karşılayacak

65 yaş ve üstü için istisnalar belirlendi: Doktor, eczacı, kamu görevlisi sokağa çıkabilecek
Seyfettin Ersöz

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliği’ne 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı genelgesine ek bir genelgeyi önceki gece saat 01.00’de valiliklere gönderdi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ikametlerinden ayrılmalarına yasaklama/kısıtlama kapsamına giren bazı vatandaşlara yürüttükleri görevler nedeniyle istisnalar getirildi. Yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında (kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç olmak) hizmetine ihtiyaç duyulacak doktorlar, sağlık çalışanları, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, kamu görevlileri/kamu hizmeti yürütenler ile eczacılar yasaklama kararlarından muaf olacak.

Vefa Koordinasyon Grubu

Yasakların yürürlüğe girmesi ile kendi ikameti dışında bir yerde olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi/evden çıkması zorunlu olanlar, 155, 156, 112 acil arama hatları üzerinden taleplerini iletebilecek. Talepler valilik/kaymakamlıklarda oluşturulan “vefa İletişim merkezleri” tarafından izlenecek. Uygun görülenler için tarih, zaman, güzergâh ve seyahat edenlerin açık kimlikleri belirten “seyahat belgeleri” düzenlenecek. Belgeleri talep sahiplerine kolluk birimleri iletecek. İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması süreci vali/kaymakamların başkanlığında oluşturulan “Vefa Koordinasyon Grubu” tarafından yönetilecek.

Bu grubun kararı, görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş, STK tarafından yardım faaliyeti gerçekleştirmeyecek.

Yalnız yaşayana destek

Sokağa çıkması kısıtlanan/yasaklanan, tek başına yaşayan veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların zorunlu/temel ihtiyaçların karşılanması sürecinde valilik/kaymakamlıklar tarafından oluşturulan Açık Kapılar Vefa İletişim Merkezi görevlendirilebilecek. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı açık kapı yazılımının tüm ilçelere yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri ivedi alacak. Bakanlık, valiliklerden uygulamanın eksiz bir şekilde yürütülmesini istedi.

Fotoğraf: Ozan Güzelce Milliyet

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