MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 67'lik amcadan polisin "neden maske takmıyorsun" sorusuna ilginç cevap
ABONE OL
02.12.2020 - 08:52 | | İHA

67'lik amcadan polisin "neden maske takmıyorsun" sorusuna ilginç cevap

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 67 yaşındaki bir vatandaşın maskesiz dolaşmasına polis izin vermedi. Ekipler şahsı uyardı ve hakkında işlem yaptı.

67'lik amcadan polisin "neden maske takmıyorsun" sorusuna ilginç cevap

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halkı 3 temel kural olarak maske sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri çağrısında bulunuyor. Ancak halen bunlara uymayanların olması insanları şok ediyor.

Bunlardan biri de İnegöl'de ikamet eden 67 yaşındaki Osman E, İnegöl'ün en işlek caddesinde sokağa maskesiz çıktı. Arkadaşlarıyla sohbet ederken polislere maskesiz yakalandı. Ekipler şahıs hakkında işlem yaptı. "Neden maske takmıyorsun" sorusuna ise verdiği cevap bir kez daha şok etti. "Takmıyorum, ne bileyim? Ben bu yaşıma kadar bir şey yaşamadım, haklısınız ama takmıyorum" diye cevap verdi.

Yaşlı adam, polis tarafından hakkında işlem yapıldıktan sonra uyarıldı. Yaşlı adam daha sonra özür dileyerek cebinden maskesini çıkarıp taktı.

67lik amcadan polisin neden maske takmıyorsun sorusuna ilginç cevap

 

Tarım işçilerini taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştıHatay'ın Dörtyol ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

67'lik amcadan polisin "neden maske takmıyorsun" sorusuna ilginç cevap

67'lik amcadan polisin "neden maske takmıyorsun" sorusuna ilginç cevap

Elektrikte indirim fırsatı! Son tarih...

Elektrikte indirim fırsatı! Son tarih...

Kar, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

Kar, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

Deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu 2 Aralık? AFAD - Kandilli son dakika depremler

Deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu 2 Aralık? AFAD - Kandilli son dakika depremler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet