06.08.2020 - 11:47 |
7 Ağustos Bim aktüel kataloğu indirimleri! Bu hafta cuma Bim aktüel kataloğunda neler var?
Bim aktüel kataloğu yayımlandı. Her hafta salı ve cuma günleri Bim fırsatları tüketicilerle buluşuyor. Bu hafta cuma günü Bim'de televizyondan yemek takımına kadar pek çok fırsat bulunuyor. Tüketiciler aktüel kataloğundaki fırsatları araştırılıyor. İşte 7 Ağustos 2020 Bim aktüel kataloğu...
Bim aktüel 7 Ağustos kataloğu zincir market mağazasının internet sitesinde yayımlandı. Bu hafta cuma Bim aktüel kataloğunda Dijitsu 50’’UHD uydu alıcılı televizyon 1,999 TL satış fiyatı ile yer aldı. Aktüel ürünler kataloğunda oyuncaklardan tekstil ürünlerine kadar çeşitli fırsatlar bulunuyor. Bim aktüel kataloğu fırsatları...