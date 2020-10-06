MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 7 aylık hamile kadının korkunç ölümü
ABONE OL
06.10.2020 - 16:14 | | İHA

7 aylık hamile kadının korkunç ölümü

Adıyaman'da 7 aylık hamile olduğu öğrenilen kadın, evinde ölü bulundu. İş dönüşü eve gelen koca 7 aylık hamile olan eşi Sena D’nin yerde cansız bedeni ile karşılaştı.

7 aylık hamile kadının korkunç ölümü

Adıyaman Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Kanal Boyu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 5. katında ikamet eden Ö.F.D., sabah saatlerinde çalıştığı iş yerinden çıkarak evine döndü.

Ö.F.D., iş dönüşü geldiği evinde 7 aylık hamile olan eşi Sena D’nin (23) yerde cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Sena D’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Durum üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ile cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Sena D’nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Antalya'da sıcak hava bunaltıyorAntalya'da 33 dereceye ulaşan hava sıcaklığından bunalanlar sahillere geldi. Tatilciler denize girmek yerine kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uzaktan eğitime katılmayan öğretmen evinde ölü bulundu

Uzaktan eğitime katılmayan öğretmen evinde ölü bulundu

Akılalmaz olay! Sahte müfettişler iş yerlerini basıp...

Akılalmaz olay! Sahte müfettişler iş yerlerini basıp...

PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon

Sıradaki Haber