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10.02.2020 - 19:07 | | DHA

7 gün sonra acı haber geldi

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde yol açma çalışmaları sırasında dereye yuvarlanan kepçenin operatörünün cansız bedeni, aramaların 7. gününde bulundu.

7 gün sonra acı haber geldi

Düzce'de 3 Şubat gecesi başlayan sağanak yağış sonrası sel baskınlarının yaşandığı Gölyaka ilçesi Saçmalıpınar köyü ile Kardüz Yaylası yolu üzerinde heyelan meydana geldi. Bölgede bulunan baraj inşaatında çalışan Muhammet Yılmaz da heyelan yaşanan bölgede yolu açmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında meydana gelen ikinci heyelana kapılan Yılmaz idaresindeki kepçe Aksu Deresi'ne yuvarlandı. Su debisinin yüksek olduğu derede akıntıya kapılan Yılmaz kayboldu.

7 gün sonra acı haber geldi

Başlatılan arama kurtarma çalışmalarının 7. gününde Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kepçenin dereye yuvarlandığı noktadan yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta Dikmen köyü Acısu mevkinde bulunan Yılmaz’ın cansız bedeni, bulunduğu yerden çıkartıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yılmaz’ın cesedi, Düzce Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

7 gün sonra acı haber geldi

Balıkesir'de kadın cinayetiBalıkesir'in Manyas ilçesinde, 4 çocuk annesi Gülistan Özcan (47), ayrılmak istediği için tartıştığı psikolojik sorunları olan ve bir süredir tedavi gören eşi Ergün Özcan (45) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ergün Özcan'ın 10 yıl önce de eşini yaraladığı bunun üzerine evi terk eden Gülistan'ın çocukları için döndüğü ortaya çıktı.
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