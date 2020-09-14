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14.09.2020 - 11:03 |

7 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

Bursa merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, ankesörlü telefonlardan periyodik zamanlarda birbirlerini aradıkları ortaya çıktı.

7 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanması ile mahrem imamların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 14 şüphelinin ankesörlü telefonlardan periyodik zamanlarda birbirlerini aradıklarını tespit edildi.

Bursa, Adana, Ankara, Çankırı, İstanbul, Kocaeli ve Kırıkkale’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 mahrem imam, 1’i emekli 3 astsubay, 1 uzman çavuş ve askeri okulla ilişiği kesilen 2 öğrenci olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

    Bahşiş için ölümle burun buruna geldilerİstanbul’da E-5 Otoyolunda bahşiş alabilmek için iki çocuk kendilerini, yoldan geçen gelin arabalarının önüne attı. Zaman zaman ölüm ile karşı karşıya kalan ve polislerin uyarılarına rağmen devam eden çocukların, o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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