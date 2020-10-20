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20.10.2020 - 12:52 | | İHA

7 kişiye mezar olmuştu! Havai fişek fabrikası alanı için karar

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz Cuma günü 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasında enkaz altında kalan patlayıcıların imha işlemleri devam ederken, bölgeye sulama sistemi kuruluyor.

7 kişiye mezar olmuştu! Havai fişek fabrikası alanı için karar

3 Temmuz Cuma günü 11.15 sıralarında Sakarya’nın Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkiinde bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen ve 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan patlamanın ardından yaklaşık 3 buçuk ay geçmesine rağmen enkaz altında kalan patlayıcıların imha işlemleri devam ediyor.

7 kişinin hayatını kaybettiği ve 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasına sulama sistemi kuruluyor. Çalışmaların devam ettiği bölgede ise herhangi bir olumsuzluğa karşı itfaiye ve sağlık ekipleri hazır bulunuyor.

İBB'ye taksicilerden tepkiİstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ilave taksi arzı çalışması konusunda basın açıklaması yaptı.
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