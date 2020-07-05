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05.07.2020 - 23:04 | | AA

7 saatlik çalışmanın ardından cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki Yamula baraj gölünde kaybolan kişinin cesedine 7 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Beyit ve Mustafa Utan, Hırkaköy Mahallesi'nde baraj gölü kıyısına gitti.

Serinlemek için göle giren Beyit, bir süre sonra gözden kayboldu.

 

 

7 saatlik çalışmanın ardından cansız bedenine ulaşıldı

 

Baraj gölüne girerek arkadaşını kurtarmaya çalışan Utan, sonuç alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıç polislerin de katıldığı 7 saatlik çalışmanın ardından Beyit'in cesedine ulaşıldı.

Arkadaşını kurtarmaya çalışırken fenalaşan Utan ise hastanede tedavi altına alındı.

 

 

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