7 Temmuz Bim aktüel kataloğu ürünleri! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Her hafta 2 sefer avantajlarını vatandaşlarla buluşturan Bim, yeni aktüel kataloğunu internet sayfasında paylaştı. Bu haftanın kataloğunda Türk kahvesi, tereyağı ve çaya kadar çeşitli avantajlar yer alıyor. 7 Temmuz Bim aktüel kataloğunda 1 kg Sek tereyağı 44,90 TL satış fiyatı ile yer aldı. İşte Temmuz 2020 Bim aktüel kataloğu avantajları...

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