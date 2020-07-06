06.07.2020 - 09:11 |
7 Temmuz Bim aktüel kataloğu ürünleri! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Bim aktüel kataloğu yayımlandı. Temmuz ayının yeni haftasında Bim aktüel kataloğunda içeceklerden, atıştırmalıklara kadar pek çok fırsat bulunuyor. Bu hafta gelen avantajlar ve Bim'in çalışma saatleri tüketiciler tarafından araştırılıyor. İşte 7 Temmuz Bim aktüel kataloğu...
Her hafta 2 sefer avantajlarını vatandaşlarla buluşturan Bim, yeni aktüel kataloğunu internet sayfasında paylaştı. Bu haftanın kataloğunda Türk kahvesi, tereyağı ve çaya kadar çeşitli avantajlar yer alıyor. 7 Temmuz Bim aktüel kataloğunda 1 kg Sek tereyağı 44,90 TL satış fiyatı ile yer aldı. İşte Temmuz 2020 Bim aktüel kataloğu avantajları...
BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Bim 09.00-21.00 arasında hizmet veriyor.