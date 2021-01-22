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22.01.2021 - 22:52 | | DHA

70 gün önce çalınan traktör, JASAT'ın sıkı takibiyle bulundu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 12 Kasım 2020 tarihinde çalınan traktör, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile İzmir, Afyon, Gaziantep ve Şanlıurfa Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin başarılı takibi sonucu, Şanlıurfa'da bulunarak sahibine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

70 gün önce çalınan traktör, JASAT'ın sıkı takibiyle bulundu

Olay, 12 Kasım 2020 tarihinde Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Ö.G.'ye ait 45 F 8717 plakalı traktör, evinin önünden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine Manisa ve Akhisar İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı JASAT ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, Akhisar ve Manisa JASAT ekiplerince yapılan kamera kaydı incelemeleri sonucu, traktörün Akhisar- Kırkağaç ve Soma ilçeleri kırsal alanlardan sürülerek İzmir'in Bergama ilçesine götürüldüğü ve bu sırada kırmızı renkli 45 YB 977 plakalı bir aracın traktörü takip ettiği tespit edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Araştırmaların devamında, kırmızı renkli aracın Bergama ilçesinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gittiği, 16 Ocak 2021 tarihinde Manisa iline dönüşe geçtiği belirlendi. Manisa il sınırına giren araç, Salihli ilçesinden itibaren Manisa JASAT tarafından fiziki takibe alınarak Akhisar sınırlarına girdiği anda Akhisar İlçe Jandarma ekiplerince durduruldu. Araçta bulunan şüpheli M.D. ve H.K. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Yapılan sorgulamada suçlarını itiraf eden şüphelilerin, traktörü kiraladıkları kamyon ile Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine götürerek internet üzerinden anlaştıkları kişiye 22 bin TL'ye sattıkları tespit edildi. Kamera kayıtlarından tespit edilen diğer şüpheli C.V. ise Akhisar ilçesinde yakalandı.

TRAKTÖR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ, 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 

Öte yandan, Manisa JASAT ekipleriyle irtibata geçen Suruç JASAT ekipleri traktörü bulunarak yediemin otoparkına teslim etti. Traktör, gerekli işlemlerin tamamlanması sonrası sahibi Ö.G.'ye teslim edildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler M.D., H.K. ve C.V. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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