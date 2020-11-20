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20.11.2020 - 12:52 | | İHA

70 metre fırladı, 10 araç üzerinden geçti

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 karayolundan karşıya geçmek isterken çok sayıda aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının kimliği belirlendi.

70 metre fırladı, 10 araç üzerinden geçti

Kaza dün akşam saatlerinde Gebze D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Osman Yılmaz Mahallesi D-100 karayolundan karşıya geçmeye çalışan bir kadına, Galip S.Ö. idaresindeki 34 FR 0947 plakalı cip çarptı. Çapmanın etkisiyle yaklaşık 70 metre uzağa savrulan kadın yola düştü.

Yola düşen ve kendisini fark etmeyen 10'a yakın aracın üzerinden geçtiği kadın feci şekilde öldü.

Kazada hayatını kaybeden ve üzerinden kimlik çıkmayan kadının yapılan inceleme sonrasında iş çıkışı evine gitmek isterken yoldan karşıya geçmeye çalışan 34 yaşındaki Sultan Güllü olduğu belirlendi.

Yakınları tarafından teşhis edilen Güllü’nün cenazesinin, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi. 

Merkez Bankası'nın faiz kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız. Dün faiz kararını bu çerçevede değerlendiriyoruz. Ülkemizi faiz, enflasyon, kur sarmalıdan çıkarmak zorundayız. Aksi halde bedel ödemek durumunda kalırız. Reformlarla ülkemiz bu kronik sancıdan kurtulacak' dedi.
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