MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 70 yaşındaki adam göğsünden bıçaklandı
ABONE OL
23.01.2021 - 00:42 | | İHA

70 yaşındaki adam göğsünden bıçaklandı

Çorum’da tartıştığı kişi tarafından göğsünden bıçaklanan 70 yaşındaki adam ağır yaralandı.

70 yaşındaki adam göğsünden bıçaklandı

Olay, Çorum kent merkezindeki Çepni Mahallesindeki Taşhan Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen N.A. (70) ile İ.K. isimli kişi caddede tartıştı. İ.K., yanında taşıdığı bıçakla 70 yaşındaki N.A.'yı göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayıp olay yerinden kaçtı.

70 yaşındaki adam göğsünden bıçaklandı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 70 yaşındaki adam, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan N.A.'nın sağlık durumu ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan İ.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aşırı hız felaket getirdi! Durumu ağır...

    Aşırı hız felaket getirdi! Durumu ağır...

    Milyonları ilgilendiriyor! 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor...

    Milyonları ilgilendiriyor! 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor...

    Eldivenlerin hikayesi ortaya çıktı

    Eldivenlerin hikayesi ortaya çıktı

    KYK memur alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 500 KYK yurt yönetim personel sonuçları belli oldu mu?

    KYK memur alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 500 KYK yurt yönetim personel sonuçları belli oldu mu?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet