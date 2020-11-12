12.11.2020 - 14:04 | | DHA
70 yıllık evli çift, 1 gün arayla yaşama veda etti!
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, her ikisi de 90 yaşında olan 70 yıllık evli Fatmana-Ahmet Demirel çifti, bir gün arayla kalp krizi geçirerek, hayata veda etti.
Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan Fatmana-Ahmet Demirel çifti, 1950 yılında evlendi. 70 yıldır evli olan çiftin 2 çocuklarından 6 torunu dünyaya geldi. Sık sık yakınlarına birlikte ölmek istediklerini söyleyen çiftten Fatmana Demirel, 10 Kasım günü, öğle saatlerinde evinde kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.
Eşini, Kelekçi Mezarlığı'nda toprağa veren Ahmet Demirel'in kalbi yaşadığı acıya dayanmadı. Ahmet Demirel de dün akşam evinde kalp krizine bağlı yaşamını kaybetti.
Ahmet Demirel, bugün kılınan cenaze namazının ardından eşinin yanına defnedildi.
Son dakika... İzmir'de korkutan görüntü! Sıcak sular yükseliyor...Gelen son dakika haberine göre, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir depremi için raporunu hazırladı. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Gülbahçe ve Tuzla fay hatlarında sıcak suların yüzeye çıkmasında artış var. Bu doğal bir durumdur, yeni bir deprem üreteceği anlamına gelmez" dedi. DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özçelik ise, "Yıkılan binaları incelediğimizde perde sistemleri yeterince yok. Kolonları yetersiz. Zayıf malzeme, betonun kalitesizliği, donatıların doğru yerleştirilmemesi, yapısal düzensizlikler nedeniyle ağır hasarlar ve yıkılmalar meydana geldi" açıklamasını yaptı.