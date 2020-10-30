MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 72 can kaybı 2319 yeni hasta
ABONE OL
30.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

72 can kaybı 2319 yeni hasta

Türkiye’de dün 134 bin 416 yeni tip koronavirüs testi yapıldı, 2 bin 319 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi yaşamını yitirdi.

72 can kaybı 2319 yeni hasta

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, “covid19.saglik.gov.tr” adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre dün 24 saatte 134 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 319 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1581 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 320 bin 762’ye yükseldi. Toplam test sayısı 13 milyon 741 bin 180’e ulaştı. Hasta sayısı 370 bin 832, vefat sayısı 10 bin 99, ağır hasta sayısı 1916, aktif hasta sayısı 39 bin 971 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Salgının mevcut durumu bizi, hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun” ifadelerini kullandı.

Maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darp eden kişi gözaltına alındıKahramanmaraş'ta maske takma uyarısında bulunan filyasyon ekibinde görevli diş hekimini darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

30 Ekim BİM kataloğu | BİM aktüel'de bu hafta hangi ürünler indirimde, fiyatları ne kadar?

30 Ekim BİM kataloğu | BİM aktüel'de bu hafta hangi ürünler indirimde, fiyatları ne kadar?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat? İşte Diyanet'ten kılınış şekli

Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat? İşte Diyanet'ten kılınış şekli

Sıradaki Haber