72 can kaybı 2319 yeni hasta

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, “covid19.saglik.gov.tr” adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre dün 24 saatte 134 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 319 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1581 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 320 bin 762’ye yükseldi. Toplam test sayısı 13 milyon 741 bin 180’e ulaştı. Hasta sayısı 370 bin 832, vefat sayısı 10 bin 99, ağır hasta sayısı 1916, aktif hasta sayısı 39 bin 971 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Salgının mevcut durumu bizi, hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun” ifadelerini kullandı.



