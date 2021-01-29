75 yaş üstüne ilk dozlar vuruldu



Türkiye’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplumsal bağışıklama için uygulanan aşı programına göre, dün 75 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanmasına başlandı. 14 Ocak’ta sağlıkçıların aşılanmasıyla başlayan aşılama kampanyasında sıra 75 yaş ve üzerindeki bireylere geldi. Bu kapsamda dün randevularını alan 75 yaş üzerindeki vatandaşların sağlık kuruluşlarında aşılanmasına başlandı. CoronaVac aşılarının ilk dozu yapılan vatandaşlar, 15 dakika kontrol altında tutulduktan sonra evlerine gönderildi.



‘Aşıya güvendik, olduk’



Ankara Şehir Hastanesi’ne aşısını yaptırmaya gelen İhsan Yıldırım, aşı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İyiyim, aşımıza güvendik, aşımızı olduk” dedi. Salgından endişe duyduklarını ifade eden Yıldırım, “Sıramız geldi, aşımızı vurulduk. Ne zaman olacağız diye bekliyorduk, korkuyorduk” diye konuştu. Yıldırım, torununun da hekim olduğunu ve kendisini aşıya teşvik ettiğini vurgulayarak, eşinin de aşı yaptırdığını söyledi.



Aşının ilk dozunu olan Nurettin Akkuş ise Mamak ilçesinden geldiğini anlatarak, “Allah hepinizden razı olsun. Çok sevindim, çok memnun oldum. Allah, hayırlı uğurlu eylesin” ifadelerini kullandı. Akkuş, kendi yaş grubundakilere de seslenerek, “Herkes gelsin, olsunlar aşılarını. Çok iyi olur, memnun olurlar inşallah. Ben aşı olmayı tercih ediyorum. Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin, aşılanma hayırlı uğurlu olsun” dedi.



3.5 milyon aşı bugün geliyor



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam Twitter hesabından “İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü (6.5 milyon doz) geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibarıyla ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak” açıklamasını yaptı.



129 can kaybı 7 bin 279 vaka



Türkiye’de dün 173 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 279 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’na göre, 670 kişiye hastalık tanısı konuldu, 8 bin 902 kişinin tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 340 bin 216’ya yükseldi. Test sayısı 29 milyon 181 bin 125’e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 457 bin 118, vefat sayısı 25 bin 605, ağır hasta sayısı bin 751 oldu.



