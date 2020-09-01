75 yaşındaki adam evinde ölü bulundu!

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi’ndeki 4. katlı bir apartmanın 1. katında yaşayan Arif Ateş, bir süredir komşularının yardımları ile hayatını sürdürüyordu. Rutin olarak komşuları tarafından ziyaret edilen Arif Ateş’ten bir süredir haber alamayan komşuları, durumu 112 acil servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkondan girdikleri evde Ateş’in cansız bedenini buldu.

Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Ateş’in naaşı, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma işlemleri sürüyor.