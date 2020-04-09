MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 76 yaşındaki adam tuvaletinde ölü bulundu!
ABONE OL
09.04.2020 - 09:37 | | İHA

76 yaşındaki adam tuvaletinde ölü bulundu!

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde belediyeye ait halk tuvaletinde 76 yaşındaki Hamdullah Çamlıbel adlı vatandaşın cansız bedeni bulundu. Şahsın yalnız yaşadığı öğrenildi.

76 yaşındaki adam tuvaletinde ölü bulundu!

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.30 sularında mesaiye başlayan Çınarcık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Belediye Sokak’ta bulunan halk tuvaletine temizlik amacıyla gitti. Tuvalete giren ekipler bir şahsın yerde hareketsiz yattığını fark ederek durumu ilçe emniyet müdürlüğüne bildirdiler.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Hamdullah Çamlıbel adlı vatandaşın kalp krizi geçirdiği düşünülüyor. Yaşlı adamda Covid-19 olup olmadığı ve kesin ölüm sebebi ise Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’nda yapılacak olan otopsi sonrasında netleşecek.

 

 

Milliyet'te Gündem (9 Nisan 2020)İşte Türkiye ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mardin'de 1 mahalle ve 1 mezra karantinaya alındı

Mardin'de 1 mahalle ve 1 mezra karantinaya alındı

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp kavga ettiler!

Sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp kavga ettiler!

Sıradaki Haber