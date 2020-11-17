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17.11.2020 - 09:25 | | DHA

8 farklı sahte kimlik kullanan şüpheli yakalandı

Gaziantep'te, birçok suça karışan ve 8 farklı sahte kimlik kullandığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerince güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı.

8 farklı sahte kimlik kullanan şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda; 'kapkaç', 'araç ve motosiklet hırsızlığı', 'uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma', 'başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma' ile 'resmi belgede sahtecilik' suçlarını işleyen ve 8 farklı sahte kimlik kullandığı tespit edilen şüpheli, güvenlik kameralarından belirlendi. Adresine operasyon düzenlenen şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen, ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı..

 

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyonİstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
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