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16.06.2020 - 12:21 |

8 Haziran 2020 A101 aktüel kataloğu! A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

A101 18 Haziran aktüel kataloğu yayımlandı. A 101 aktüel kataloğunda çeşitli fırsatlar yer aldı. Bu hafta perşembe günü tüketicilerle buluşacak olan A101 avantajlarında ev tekstilinden mutfak gereçlerine kadar pek çok çeşitli ürünler bulunuyor. İşte 18 Haziran 2020 A 101 aktüel kataloğu...

8 Haziran 2020 A101 aktüel kataloğu! A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

18 Haziran A101 aktüel kataloğu zincir market mağazasının sayfasında yayımlandı. 9 bin market mağazası ile hizmet veren A101'in bu hafta aktüel kataloğunda HI-Level ultra HD Smart LED TV 2,699 TL satış fiyatı ile yer aldı. A101'in çalışma saatleri ile ilgili detaylar da araştırılıyor. Peki A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

A101 mağazaları sabah saat 09:00'da açılıp akşam saat 21:00'e kadar hizmet veriyor.

8 Haziran 2020 A101 aktüel kataloğu A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor

8 Haziran 2020 A101 aktüel kataloğu A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor

8 Haziran 2020 A101 aktüel kataloğu A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor

8 Haziran 2020 A101 aktüel kataloğu A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor

8 Haziran 2020 A101 aktüel kataloğu A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor

8 Haziran 2020 A101 aktüel kataloğu A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor

8 Haziran 2020 A101 aktüel kataloğu A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor

8 Haziran 2020 A101 aktüel kataloğu A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor

Amerika ve Avrupa'da yoğun talep! Araçlar üzerinden geçtiği halılar...Manisa’nın Demirci ilçesinde dokunan dünyaca ünlü Türk halıları, yollara serilip üzerinden araçların ve insanların geçmesiyle birlikte eskitilerek antika görünümüne kavuşturuluyor. Oldukça ilginç bulunan bu yöntemle antika görünümü verilen halılar özellikle Amerika’ya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
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