8 Haziran 2020 A101 aktüel kataloğu! A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

18 Haziran A101 aktüel kataloğu zincir market mağazasının sayfasında yayımlandı. 9 bin market mağazası ile hizmet veren A101'in bu hafta aktüel kataloğunda HI-Level ultra HD Smart LED TV 2,699 TL satış fiyatı ile yer aldı. A101'in çalışma saatleri ile ilgili detaylar da araştırılıyor. Peki A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

A101 mağazaları sabah saat 09:00'da açılıp akşam saat 21:00'e kadar hizmet veriyor.















