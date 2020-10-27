27.10.2020 - 09:52 | | DHA
8 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Konya merkezli 8 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün 'mahrem abi' ve 'imamları' tarafından ankesörlü telefonla arandıkları saptanan 3’ü muvazzaf asker, 3’ü ihraç askeri personel, 7’si askeri öğrencilikten ayrılan toplam 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de Konya merkezli 8 ilde bu sabah, eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda 8 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İskenderun'da balkonlara ve iş yerlerine Türk bayrağı asıldıHatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen patlama ve çıkan çatışmada 2 teröristin ölü ele geçirilmesinin ardından olay yerinde yapılan inceleme çalışması tamamlandı. Vatandaşlar, çevredeki iş yerlerine ve balkonlara Türk bayrakları astı.