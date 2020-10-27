8 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün 'mahrem abi' ve 'imamları' tarafından ankesörlü telefonla arandıkları saptanan 3’ü muvazzaf asker, 3’ü ihraç askeri personel, 7’si askeri öğrencilikten ayrılan toplam 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de Konya merkezli 8 ilde bu sabah, eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda 8 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.