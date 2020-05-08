Corona virüs tablosu Türkiye'de iyileşmeye giderken her gün veriler büyük bir merakla bekleniyor. Sağlık Bakanlığı her gün vatandaşa son durumu açıklıyor. Son gelişmeleri bekleyen vatandaşlar '8 Mayıs corona virüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı? Bugün corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?' sorusuna cevap arıyor.

8 MAYIS CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI MI?

8 Mayıs corona virüs vaka ve ölü sayısı henüz açıklanmadı. Sonuçların 19.30 gibi halka duyurulması bekleniyor.

7 MAYIS CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI

Bugünkü toplam test sayısının 30.395, vaka sayısının ise 1.977 olduğunu belirten Bakan Koca, 57 kişinin hayatını kaybettiğini bugünkü iyileşen sayısının 4.782 olduğunu açıkladı.

Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil.