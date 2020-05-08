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08.05.2020 - 18:42 |

8 Mayıs corona virüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı? Bugün corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Her akşam Sağlık Bakanlığı corona virüs vaka ve ölü sayısını açıklıyor. Gözler 8 Mayıs corona virüsü vaka sayılarında... Peki konuya ilişkin son durum ne? İşte gelişmeler...

8 Mayıs corona virüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı? Bugün corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Corona virüs tablosu Türkiye'de iyileşmeye giderken her gün veriler büyük bir merakla bekleniyor. Sağlık Bakanlığı her gün vatandaşa son durumu açıklıyor. Son gelişmeleri bekleyen vatandaşlar '8 Mayıs corona virüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı? Bugün corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?' sorusuna cevap arıyor.

8 MAYIS CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI MI?

8 Mayıs corona virüs vaka ve ölü sayısı henüz açıklanmadı. Sonuçların 19.30 gibi halka duyurulması bekleniyor.

7 MAYIS CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI

Bugünkü toplam test sayısının 30.395, vaka sayısının ise 1.977 olduğunu belirten Bakan Koca, 57 kişinin hayatını kaybettiğini bugünkü iyileşen sayısının 4.782 olduğunu açıkladı.

Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil.

8 Mayıs corona virüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı Bugün corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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