8 ülkede 4 bin km yürüdü

Gittiği ülkeleri yürüyerek dolaşan bağımsız koreograf ve performans sanatçısı Dicle Doğan, dünyayı saran koronavirüs sürerken geldiği Japonya’nın ardından döndüğü Türkiye’de karantina günlerini doldurdu. Japonya’nın güneyinde 44 günde bin 200 kilometre yürüyerek gezen Doğan, yaşadıklarını Milliyet’e anlattı. Doğan, “Yürümenin verdiği mutlulukla artık doğanın kendisiyim diyebiliyorum” dedi. Büyükada’da yaşayan ve dünyayı daha iyi tanımak için yürüyerek seyahat eden bağımsız koreograf, performans sanatçısı ve eğitmen Dicle Doğan, 2015 yılında 2 bin 650 km yürüyerek Türkiye’nin ilk yürüyerek ülkeler arası seyahat eden kadını olmuştu.

Kitaptan ilham aldı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çağdaş Dans Anasanat Dalı’ndan mezun olduktan sonra bu alanda yüksek lisans yapan 32 yaşındaki Doğan, 2006 yılından beri birçok uluslararası platformda koreograf, yönetmen ve oyuncularla çalıştı. Tiyatro toplulukları ve kurumlarında koreograf olarak çalışan Doğan, ‘oyunculukta beden kullanımı, hareket ve farkındalık’ eğitimi verirken 2015 yılında okuduğu Yürümeye Övgü (David Le Breton) isimli kitaptan ilham alarak yürüyerek seyahat etmeye başladı. Son yürüyüş rotası olarak Japonya’yı seçen Doğan, 14 Mart’ta bu ülkeye gitti. Ülkenin güneyindeki Shikoku Adası’na geçen Doğan, Tokushima bölgesinde 44 gün içinde toplam bin 200 kilometre yol kat etti. Adanın tamamını adımlamış olan Doğan yaşadıklarını şöyle anlattı; “Geldiğimde Japonya koronavirüste normalleşme içindeydi. Yürüyüşümün 30’uncu gününde ülkeye olağanüstü hal geldi ve oteller kapandı. Virüs nedeniyle kapalı ortamlara girmediğim için bu süreci çadırımda geçirdim.”

‘Hiç unutmayacağım’

“Son 14 günümde herkesten uzakta ve ormanın içinde çadır kurdum. Olağanüstü hal, dağ bayır yürüdüğüm için seyahatime engel olmadı. Parklarda sokaklarda uyudum. Günde 40 kilometreden fazla yürüdüm. Haftalarca duş alamamak, bazen yemek bulamamak sorunları karşıma çıkmaya başladı. Ne gariptir, bu sorunlara rağmen planım aksamadı ve yürüyüşümü tamamladım. Köylerde insanlar misafirperver, eli açık ve güler yüzlü. İki gece aç kaldığım gecenin sabahında batonuma asılmış yemek bulmayı hiç unutamayacağım.”

2015’te başladı

Yürüyerek seyahatlerine 2015 yılında İtalya- Fransa arasındaki 650 kilometrelik yürüyüş rotasıyla başlayan Doğan, İtalya, Fransa, Norveç, İspanya, Avusturya, Yunanistan, Türkiye ve Japonya’da toplam 4 bin km yürüdü.

‘67 bin adımdan 47 adıma düştüm’

Türkiye’ye 6 Mayıs’ta dönen ve İstanbul’daki Maltepe Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’nda 14 gün karantinada kalan Doğan, karantina günlerini şöyle anlattı: “Benim için en zor kısmı karantina süreci oldu. Günlük adım sayım 67 binlerden 47’lere düştü. Yıllardır toprakla ilişki içinde yaşayan doğa ile bütün biriyim. Bu sert geçişin bitmesini bekledim. Yürüyerek seyahat ederken teslimiyet duygusunu öğrendim. O yüzden söylenmekten çok, bu sürecin bana ne öğreteceğine odaklanıyorum.”