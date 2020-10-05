8 ve 12.sınıflara okullar ne zaman açılacak 2020? 2,3 ve 4.sınıflara okullar hangi tarihte açılacak, kimlere okula gidecek?

Hangi sınıflara okullar açılacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2,3, 4, 8 ve 12.sınıflarla ilgili açıklama gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra okulların açılacağı tarih büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Peki okullar ne zaman açılıyor, hangi tarihte?

2,3,4,8 VE 12.SINIFLARA OKULLAR AÇILIYOR MU?

Koronavirüsten dolayı uzaktan eğitime geçilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitim ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı.

2,3,4, 8, ve 12 sınıflarda yüz yüze eğitime geçileceği ile ilgili açıklama geldi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması;

Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. 2,3 ve 4.sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. 8.ve 12.sınıflarda da yüz yüze eğitime geçilecek.

Ayrıca özel okullar, il hıfzıssıha kurulların uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitim yapılması öngörülmüştür. Öğrencilerimizden ricamız temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir. Milli Eğitim Bakanlığımız uzaktan eğitim için bilgisayar temini için çalışıyor. İlk etapta 500 bin öğrencimize tablet vermek için çalışmaları başlattık. Ülkemizin internet altyapısının da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkarmak için Ulaştırma Bakanlığımız yürütüyor. Türk Telekom, Turkcell, Vodofone'la yürütmeyle hızla mesafe alacağız.