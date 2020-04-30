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30.04.2020 - 14:35 | | DHA

80 kişilik ekip mahalleyi baştan aşağıya dezenfekte etti!

Ankara’nın Mamak ilçesinde belediye, 80 kişilik ekip ile mahalleyi baştan aşağıya dezenfekte etti.

80 kişilik ekip mahalleyi baştan aşağıya dezenfekte etti!

Mamak Belediyesi, corona virüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından mart ayı başında 'corona virüs ile Mücadele Eylem Planı' hazırladı. Plan kapsamında ilçede sokaklar, caddeler, parklar, kamu kurum ve kuruluşları, duraklar, araçlar, binalar ve sosyal tesisler dezenfekte edildi.

Ekipler, ilçeyi virüsten korumak için mahallelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda tüm mahallelerde toplu dezenfekte çalışması başlatıldı. 80 kişilik ekip, ilçenin en büyük mahallesi Büyük Kayaş'ı baştan aşağıya dezenfekte etti. Ekipler, aynı anda Covid-19 Savar, sıcak sisleme makineleri ve pick-up korona-savarlar ile mahalleyi dezenfekte etti. Cadde ve kaldırımlar ise sabunlu su ile yıkandı. Aynı anda hareket eden ekiplerin çalışması havadan dronla görüntülendi.

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Sarıgül, bütün ekiplerin tam mesai kavramıyla çalıştıklarını belirterek, "4 adet Covid-Savar, 4 adet pick-up korona-savar araçları ve sisleme makineleri ile dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdik. Buradaki personel ile birlikte toplamda Mamak ilçesinde 677 personel, 78 araçla çalışıyoruz. Ayrıca sokağa çıkma yasağında da 7/24 çalışarak, bu süreci değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın corona virüs salgınından bir an önce kurtulması ve en hafif hasarla bu durumdan çıkılması adına çalışmalarımızı yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

 

 

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