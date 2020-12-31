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31.12.2020 - 17:14 | | Ä°HA

80 saatlik kÄ±sÄ±tlama öncesi Ä°stanbul'da trafik yoÄŸunluÄŸu

Â TÃ¼m yurtta akÅŸam saat 21.00â€™da baÅŸlayacak olan 80 saatlik sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± Ã¶ncesi Ä°stanbulâ€™da trafik durma noktasÄ±na geldi. Ä°BB Trafik uygulamasÄ± adeta kÄ±rmÄ±zÄ±ya dÃ¶nerken, yoÄŸunluk yÃ¼zde 62 seviyesine Ã§Ä±ktÄ±.

80 saatlik kÄ±sÄ±tlama öncesi Ä°stanbul'da trafik yoÄŸunluÄŸu

TÃ¼m dÃ¼nyada etkisini sÃ¼rdÃ¼ren corona virÃ¼sÃ¼ sebebiyle TÃ¼rkiyeâ€™de yÄ±lbaÅŸÄ±nda sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± olacak. 80 saat boyunca kesintisiz olarak sÃ¼recek yÄ±lbaÅŸÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± bu akÅŸam saat 21.00â€™de baÅŸlayacak. SokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±, 4 Ocak pazartesi gÃ¼nÃ¼ sabah saat 05.00'te sona erecek. Yasak boyunca bakkal, market, kuruyemiÅŸÃ§i, manav ve balÄ±kÃ§Ä±lar saat 10.00 ile 17.00 arasÄ±nda hizmet verecek.

SokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± Ã¶ncesi Ä°stanbul dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak ve evlerine bir an Ã¶nce gitmek isteyen vatandaÅŸlar mesai saati bitiminde trafikte yoÄŸunluk oluÅŸturdu. YoÄŸunluk nedeni ile Tem otoyolu ve E-5 karayolu Ã¼zerinde trafik adeta durma noktasÄ±na geldi.

Ä°BB trafik uygulamasÄ± yoÄŸunluk nedeni ile adeta kÄ±rmÄ±zÄ± renge bÃ¼rÃ¼ndÃ¼. YoÄŸunluk yÃ¼zde 62 seviyesine Ã§Ä±karak son gÃ¼nlerin rekor dÃ¼zeyine Ã§Ä±ktÄ±. Ã–te yandan trafikte yaÅŸanan yoÄŸunluÄŸun bir benzeri de toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nda yaÅŸandÄ±.

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80 saatlik kÄ±sÄ±tlama Ã¶ncesi Ä°stanbulda trafik yoÄŸunluÄŸu

VatandaÅŸlarÄ±n daha kÄ±sa sÃ¼rede evlerine ulaÅŸmak iÃ§in metrobÃ¼sleri tercih ettikleri gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. MetrobÃ¼s hatlarÄ±nda ve Ã¼st geÃ§itlerinde yaya yoÄŸunluÄŸu yaÅŸandÄ±.

80 saatlik kÄ±sÄ±tlama Ã¶ncesi Ä°stanbulda trafik yoÄŸunluÄŸu

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YÄ±kÄ±mÄ± yapÄ±lan binanÄ±n iÅŸ makinesi üzerine doÄŸru yÄ±kÄ±lmasÄ± korkuttuAntalyaâ€™da yÄ±kÄ±mÄ± yapÄ±lan 6 katlÄ± bir binanÄ±n iÅŸ makinesinin üzerine doÄŸru yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlar korkuya neden oldu. O anlar vatandaÅŸlarÄ±n cep telefonuyla görüntülendi.
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