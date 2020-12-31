TÃ¼m dÃ¼nyada etkisini sÃ¼rdÃ¼ren corona virÃ¼sÃ¼ sebebiyle TÃ¼rkiyeâ€™de yÄ±lbaÅŸÄ±nda sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± olacak. 80 saat boyunca kesintisiz olarak sÃ¼recek yÄ±lbaÅŸÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± bu akÅŸam saat 21.00â€™de baÅŸlayacak. SokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±, 4 Ocak pazartesi gÃ¼nÃ¼ sabah saat 05.00'te sona erecek. Yasak boyunca bakkal, market, kuruyemiÅŸÃ§i, manav ve balÄ±kÃ§Ä±lar saat 10.00 ile 17.00 arasÄ±nda hizmet verecek.

SokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± Ã¶ncesi Ä°stanbul dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak ve evlerine bir an Ã¶nce gitmek isteyen vatandaÅŸlar mesai saati bitiminde trafikte yoÄŸunluk oluÅŸturdu. YoÄŸunluk nedeni ile Tem otoyolu ve E-5 karayolu Ã¼zerinde trafik adeta durma noktasÄ±na geldi.

Ä°BB trafik uygulamasÄ± yoÄŸunluk nedeni ile adeta kÄ±rmÄ±zÄ± renge bÃ¼rÃ¼ndÃ¼. YoÄŸunluk yÃ¼zde 62 seviyesine Ã§Ä±karak son gÃ¼nlerin rekor dÃ¼zeyine Ã§Ä±ktÄ±. Ã–te yandan trafikte yaÅŸanan yoÄŸunluÄŸun bir benzeri de toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nda yaÅŸandÄ±.

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VatandaÅŸlarÄ±n daha kÄ±sa sÃ¼rede evlerine ulaÅŸmak iÃ§in metrobÃ¼sleri tercih ettikleri gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. MetrobÃ¼s hatlarÄ±nda ve Ã¼st geÃ§itlerinde yaya yoÄŸunluÄŸu yaÅŸandÄ±.

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