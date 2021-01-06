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06.01.2021 - 19:22 | | DHA

80 yaşındaki baba, tartıştığı oğlunu vurdu

Bursa'da, baba- oğul arasında sokak ortasında çıkan tartışma 80 yaşındaki Mehmet Ş., oğlu Ramazan Ş.'yi (45) bacağından tabancayla vurarak yaraladı. Ramazan Ş. hastaneye kaldırılırken baba ise gözaltına alındı.

80 yaşındaki baba, tartıştığı oğlunu vurdu

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Alemdar Mahallesi 1. Güçlü Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Ş., iddiaya göre sokak ortasında babası Mehmet Ş. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Mehmet Ş., yanında bulunan tabanca ile oğlunun ayaklarına doğru ateş etti. Bacağından yaralanan Ramazan Ş., babasına karşı koyarken, Mehmet Ş. de hafif şekilde yaralandı. Olayı gören çevredekiler, baba- oğulu ayırarak polis ile sağlık ekiplerine haber verdi.

80 yaşındaki baba, tartıştığı oğlunu vurdu


 

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Ramazan Ş.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri ise Mehmet Ş.'yi olayda kullandığı suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına aldı.

Cinsel ilişki vaadiyle kandırıp dehşeti yaşattılarAfyonkarahisar’da 72 yaşındaki adamı ilişkiye girme bahanesi ile villaya götüren kadın burada suç ortağı yabancı uyruklu 2 kişinin yardımı ile yaşlı adamı plastik kelepçe ile bağlayarak, rehin alıp oğlundan fidye istedi. Oğlunun bunu reddetmesi üzerine ise yaşlı adamın evindeki çelik kasanın anahtarını alan şüpheliler kasadan 41 bin Amerikan Doları ve 250 bin Irak Dinarı çaldı. Şahıslar polisin başarılı takibi ile yakalanırken, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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