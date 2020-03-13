800 bin metrekare dezenfekte ediliyor

Başkan Ekrem İmamoğlu, koronavirüs Hijyen Filosu’nda yer alan 30 aracın sayısını 40’a çıkaracaklarını belirterek, “Başta camiler, cemevleri, kilise, sinagog gibi ibadethaneler olmak üzere, toplamda 800 bin metrekarelik kapalı alanın dezenfekte çalışmasını yürütüyor arkadaşlarımız” dedi.