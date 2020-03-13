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13.03.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

800 bin metrekare dezenfekte ediliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında Şehir Tiyatroları oyunları, İSMEK eğitimleri, müze ziyaretleri ve Cemal Reşit Rey gibi alanlardaki etkinliklerin mart ayı sonuna kadar iptal edildiğini açıkladı.

800 bin metrekare dezenfekte ediliyor

Başkan Ekrem İmamoğlu, koronavirüs Hijyen Filosu’nda yer alan 30 aracın sayısını 40’a çıkaracaklarını belirterek, “Başta camiler, cemevleri, kilise, sinagog gibi ibadethaneler olmak üzere, toplamda 800 bin metrekarelik kapalı alanın dezenfekte çalışmasını yürütüyor arkadaşlarımız” dedi.

Adalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladıAdalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri içeren bir acil eylem planı hazırladı. Eylem planının uygulanması bakanlık bünyesinde kurulan bir komisyon tarafından günlük olarak takip ediliyor.
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