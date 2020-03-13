13.03.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul
800 bin metrekare dezenfekte ediliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında Şehir Tiyatroları oyunları, İSMEK eğitimleri, müze ziyaretleri ve Cemal Reşit Rey gibi alanlardaki etkinliklerin mart ayı sonuna kadar iptal edildiğini açıkladı.
Başkan Ekrem İmamoğlu, koronavirüs Hijyen Filosu’nda yer alan 30 aracın sayısını 40’a çıkaracaklarını belirterek, “Başta camiler, cemevleri, kilise, sinagog gibi ibadethaneler olmak üzere, toplamda 800 bin metrekarelik kapalı alanın dezenfekte çalışmasını yürütüyor arkadaşlarımız” dedi.