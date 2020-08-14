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14.08.2020 - 09:45 |

Son dakika... Bakanlık açıkladı! 81 ilde "motosiklet uygulaması"

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 23 bin 250 personelin katılımıyla 4 bin 643 noktada eş zamanlı motosiklet uygulaması yapıldı. Uygulamada 137 bin 281 araç ve motosiklet kontrol edildi, bin 984 araç ve motosiklet trafikten men edildi.

Son dakika... Bakanlık açıkladı! 81 ilde "motosiklet uygulaması"

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; çalıntı, aranan ve ruhsatsız/plakasız motosikletlerin yakalanmasına yönelik olarak ülke genelinde dün, 7 bin 42 ekip ve 23 bin 250 personelin katılımıyla 4 bin 643 noktada eş zamanlı uygulama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uygulama neticesinde; 137 bin 281 araç ve motosiklet kontrol edildi. 
106 çalıntı ve aranma kaydı bulunan motosiklet yakalandı, 40 çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç tespit edildiği belirtildi. 

Açıklamada, uygulamalar sırasında Bin 984 araç ve motosiklet trafikten men edildi, 8 bin 544 motosiklet ve araca para cezası uygulandı, 895 şahsa adli ve idari işlem yapıldı, 216 aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı, çok sayıda silah, kesici alet ve çok miktarda kaçak sigara ile uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi. 

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