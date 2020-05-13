13.05.2020 - 16:58 | | DHA
81 yaşındaki corona virüs hastası, 1 ay sonra yoğun bakımdan çıktı
Diyarbakır'da, 1 aydır hastanenin yoğun bakımında entübe olan corona virüs hastası Hasan H. (81), sağlık çalışanlarının alkışlarıyla normal servise alındı.
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1 ay önce solunum yetmezliği şikayetiyle getirilen Hasan H.'nin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Koronavirüs tedavisine başlanan Hasan H., bir süre sonra yoğun bakım servisinde entübe hasta oldu. Tedavisi olumlu sonuçlanan Hasan H., bugün sağlık çalışanlarının alkışlarıyla yoğun bakımdan çıkarılıp, normal servise alındı.
Bakan Berat Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştırHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır. Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk gelmektedir." dedi.