81 yaşındaki corona virüs hastası, 1 ay sonra yoğun bakımdan çıktı

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1 ay önce solunum yetmezliği şikayetiyle getirilen Hasan H.'nin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Koronavirüs tedavisine başlanan Hasan H., bir süre sonra yoğun bakım servisinde entübe hasta oldu. Tedavisi olumlu sonuçlanan Hasan H., bugün sağlık çalışanlarının alkışlarıyla yoğun bakımdan çıkarılıp, normal servise alındı.