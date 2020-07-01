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01.07.2020 - 09:01 | | DHA

82 yaşında çektiği klip, sosyal medyada ilgi gördü

Muğla'da yaşayan Bekir Tokaç (82), dünyaca ünlü Karabağlar Yaylası'ndaki evinin bahçesinde seslendirdiği 'Söyleyemem derdimi' şarkısını seslendirerek, klip çekti. Tokaç’ın klibi sosyal medyada ilgi gördü.

82 yaşında çektiği klip, sosyal medyada ilgi gördü

Menteşe'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası Bekir Tokaç, oğlu Murat Tokaç'ın 'ileride bizlere hatıra kalması için stüdyoda şarkı söyler misin?' önerisini kabul etti. Türk Sanat Müziği'ne yatkınlığı olan işçi emeklisi Tokaç, 'Götür beni gittiğin yere' şarkısını stüdyoda seslendirdi. Mustafa Kara ve Karahan Kara'nın yönetmenliğini yaptığı şarkı için klip de çekildi. Bekir Tokaç'ın klibinde oğlu Murat Tokaç ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğrenim gören Helin İşlek ise çifti canlandırdı. Klibin sosyal medyada ilgi görmesi üzerine Tokaç yine aynı yönetmenlerle 'Söyleyemem derdimi' isimli şarkıyı seslendirerek, klip çekti. Çekimleri Menteşe'nin Karabağlar Yaylası'nda tamamlanan klip, sosyal medyada paylaşınca ilgi gördü. Vatandaşlardan Cenk Gürsoy, "82 yaşında güzel bir performans ile klip çekti. Geçlerin kendisini örnek almasını diliyorum" diye konuştu.

82 yaşında çektiği klip, sosyal medyada ilgi gördü

'İKİNCİ KLİBİMİN DAHA BAŞARILI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Küçük yaşlardan bu yana müziğe karşı ilgisi olduğunu belirten Bekir Tokaç, "Terzi çıraklığı yaptığım dönemde ustam ut çalardı. Enstrümana hayranlık duyduğum için kendi kendime bağlama çalmayı öğrendim. Arkadaşlar arasında saz çalıp, türkü söylerdim. Oğlum Murat hatıra kalması için klip çekmemi istedi. Olur mu olmaz mı diyerek evladımı kıramadım. Stüdyoda seslendirdiğim 'Götür beni gittiğin yere' şarkısında çok emek verdim. Klasikçi olduğum için benim tarzım değildi. İkinci klibim 'söyleyemem derdimi' şarkısında daha başarılı olduğuma inanıyorum. Dinleyenlerden tebrik alıyorum. Herkese destekleri için teşekkür ediyorum. Albüm çıkarmayı düşünmüyorum. Üçüncü şarkıyı söyleyip söylemeyeceğime henüz karar vermedim" dedi.

Birgül Tokaç (82) ise, eşinin performansını başarılı bulduğunu ve kendisiyle gurur duyduğunu söyledi.

82 yaşında çektiği klip, sosyal medyada ilgi gördü

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